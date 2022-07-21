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«Хапоэль» Беер-Шева — «Динамо» Минск: прогноз Николая Ходасевича на игру Лиги конференций

«Хапоэль» Беер-Шева — «Динамо» Минск: прогноз Николая Ходасевича на игру Лиги конференций
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Спортивный журналист, комментатор Николай Ходасевич сделал прогноз на матч 2-го квалификационного раунда Лиги конференций «Хапоэль» (Беер-Шева) – «Динамо» (Минск).

Ставка: победа «Хапоэля» за 1.60.

«Хапоэль» только врывается в новый сезон через кубковые поединки. В прошлые выходные команда до перерыва испытывала большие игровые проблемы в матче за Суперкубок Израиля с «Макабби» из Хайфы, но во втором тайме сумела собраться и один пропущенный мяч отыграть. А в серии пенальти сопернику минского «Динамо» улыбнулась удача. Таким образом, с хорошими эмоциями коллектив подходит к отбору в Лиге конференций.

Белорусский клуб уже провел два матча квалификации: 1:1 и 2:1 в противостоянии с черногорским «Дечичем». Вопреки ожиданиям, «Динамо» не было лучше оппонента ни функционально в разгар своего сезона, ни по игровым параметрам. Подопечные Артема Челядинского по-прежнему имеют проблемы в обороне, достаточно скромно смотрятся в атаке. И вряд ли за неделю что-то смогут кардинально исправить.

Думается, гости из Минска будут действовать строго от обороны на контратаках. Не уверен, что смогут забить, но наверняка пропустят. Под давлением защита «Динамо» работает плохо», — сказал Ходасевич.

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