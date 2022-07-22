«Зенит» — «Крылья Советов»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Зенит» — «Крылья Советов» во 2-м туре Мир РПЛ сезона-2022/2023.



Ставка: обе забьют за 1.90.



«Второй тур Мир РПЛ начинается в Санкт-Петербурге. «Зенит», потерявший очки в Химках, будет принимать самарские «Крылья Советов», которые возглавили турнирную таблицу.

Прогноз с коэффициентом 7.20 на матч «Зенит» — «Крылья Советов».

Да, условно, после первого тура. Но футбол самарцы показали действительно очень яркий в Оренбурге — забили 4 мяча, а могли гораздо больше. Несмотря на потеряю лидеров, «Крылья Советов» продемонстрировали сочный, современный, очень быстрый футбол. «Зениту» будет непросто.



Думаю, профилактическая беседа внутри «Зенита» произошла. Семак наверняка попытался на разных языках объяснить своим игрокам, что надо выкладываться по полной, а не играть 20-25 минут, как это было с «Химками». Могли и 1 очко не набрать в Химках, если бы Зуев в конце забил.



Для «Крыльев» — это хороший, интересный вызов. История с Пиняевым, быть может, состояние команды пошатнуло. Но я думаю, что самарцы в полной боеготовности подойдут к этой встрече. В прошлом сезоне, как мы помним, «Крылья Советов» в обоих матчах забивали «Зениту». В Петербурге они проиграли — 1:2 (со спорным пенальти за фол на Дзюбе).

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В домашней встрече для «Крыльев» была ничья 1:1 — оба мяча были забиты в концовке, но футбол был неплохим, хотя погода внесла коррективы.



Думаю, здесь мы вправе ждать голы. «Зенит», раззадоренный неудачей в Химках и хорошей игрой «Крыльев», в атаке постарается себя показать. Плюс не сказать, что у «Крыльев» надежная оборона. Ломаев время от времени выкидывает фортели.

Но и «Крылья» с быстрым нападением, с Глушенковым наверняка какие-то моменты будут иметь — против не самой быстрой обороны «Зенита». Если, конечно, самарцы сыграют смело», — сказал Генич.

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