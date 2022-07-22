Букмекеры оценили шансы «Крыльев Советов» не проиграть «Зениту»

22 июля в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» пройдёт матч 2-го тура чемпионата России «Зенит» — «Крылья Советов».

Прогноз с коэффициентом 7.20 на матч «Зенит» — «Крылья Советов».

Начало игры запланировано на 20:00 мск. В первом туре «Зенит» сыграл вничью с «Химками» (1:1), а «Крылья Советов» оказались сильнее «Оренбурга» (4:2).

Аналитики не сомневаются в подопечных Сергея Семака. Поставить на победу «Зенита» предлагается с коэффициентом 1.45. Успех «Крыльев Советов» доступен за 7.95. На ничью дают коэффициент 5.30.

Если самарцы не проиграют, зайдёт коэффициент 3.22. Это примерно 30% вероятности.

Эксперты рассчитывают на результативный футбол: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.66, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.48.

Если забьёт «Зенит», сыграет коэффициент 1.06. Гол «Крыльев Советов» доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.66. Поставить на «обе команды забьют» предлагают за 1.82.

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