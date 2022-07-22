Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Букмекеры оценили шансы «Крыльев Советов» не проиграть «Зениту»

Букмекеры оценили шансы «Крыльев Советов» не проиграть «Зениту»
Комментарии

22 июля в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» пройдёт матч 2-го тура чемпионата России «Зенит» — «Крылья Советов».

Прогноз с коэффициентом 7.20 на матч «Зенит» — «Крылья Советов».

Начало игры запланировано на 20:00 мск. В первом туре «Зенит» сыграл вничью с «Химками» (1:1), а «Крылья Советов» оказались сильнее «Оренбурга» (4:2).

Аналитики не сомневаются в подопечных Сергея Семака. Поставить на победу «Зенита» предлагается с коэффициентом 1.45. Успех «Крыльев Советов» доступен за 7.95. На ничью дают коэффициент 5.30.

Если самарцы не проиграют, зайдёт коэффициент 3.22. Это примерно 30% вероятности.

Эксперты рассчитывают на результативный футбол: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.66, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.48.

Если забьёт «Зенит», сыграет коэффициент 1.06. Гол «Крыльев Советов» доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.66. Поставить на «обе команды забьют» предлагают за 1.82.

Тетрадзе: футболистов в России много, а личностей нет.

Чалов заявил, что хотел остаться в «Базеле».

У Криштиану Роналду осталось два варианта продолжения карьеры.

Футболистка «Чертаново»: Пиняев сказал, что пропустит полгода.

Прогноз с коэффициентом 3.00 на матч «Ахмат» — «Факел».

Кавазашвили предложил ввести налог на легионеров.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022