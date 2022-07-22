Эксперты назвали шансы Карена Хачанова обыграть Карлоса Алькараса в Гамбурге

22 июля российский теннисист Карен Хачанов сыграет с Карлосом Алькарасом из Испании в четвертьфинальном матче турнира категории ATP 500 в немецком Гамбурге.
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Начало встречи — не ранее 17:00 мск. Это будет вторая игра между Хачановым и Алькарасом. В 2022 году в четвёртом круге «Ролан Гаррос» испанец оказался сильнее в трёх сетах — 6:1, 6:4, 6:4.
На этот раз Карлос Алькарас также считается явным фаворитом. Сделать ставку на победу спортсмена из Испании предлагается с коэффициентом 1.20. Успех Карена Хачанова доступен за 4.90.
Тотал больше 20.5 гейма идёт за 1.95, тотал меньше 20.5 гейма также оценён в 1.95. Наиболее вероятный исход встречи — победа Алькараса в двух сетах (1.49).
Ставки на победу Алькараса в трёх партиях принимаются с коэффициентом 4.30. Победа Хачанова в двух сетах доступна за 8.10.
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