«Лейпциг» — «Ливерпуль»: результат матча, кто победил, какой счёт, авторы голов

«Ливерпуль» разгромил «РБ Лейпциг» в товарищеском матче. Игра состоялась в Лейпциге (Германия), итоговый счёт — 5:0 в пользу подопечных Юргена Клоппа.
Клопп ярко высказался о покере Нуньеса в матче с «Лейпцигом».
Четыре из пяти голов оказались забиты после перерыва. Мерсисайдцы открыли счёт на восьмой минуте: отличился Мохамед Салах, которому ассистировал Роберто Фирмино. На 48-й минуте новичок мерсисайдцев Дарвин Нуньес реализовал пенальти, удвоив преимущество английского клуба.
Ещё через три минуты Нуньес сделал счёт разгромным, голевой пас выполнил Трент Александер-Арнольд. В середине второго тайма Нуньес оформил хет-трик, результативной передачей отметился Харви Эллиотт. На 90-й минуте Дарвин установил окончательный счёт встречи.
В минувшем сезоне АПЛ «Ливерпуль» занял второе место, а «Лейпциг» финишировал четвёртым в Бундеслиге.
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