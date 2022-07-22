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«Зенит» — «Крылья Советов»: ставка Тимура Журавеля на матч 2-го тура РПЛ

«Зенит» — «Крылья Советов»: ставка Тимура Журавеля на матч 2-го тура РПЛ
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Спортивный журналист, профессиональный комментатор Тимур Журавель дал прогноз на матч «Зенит» — «Крылья Советов» в рамках 2-го тура РПЛ сезона-2022/2023.

Ставка: ТБ 2.5 за 1.63.

«Вполне вероятно, что нынешний чемпионат России будет содержать массу сюрпризов. Во-первых, очень много ничейных исходов. Это говорит о том, что команды подравнялись и нам будет сложно делать прогнозы на матчи. Надо больше подстраиваться, больше вчитываться, лучше всматриваться.

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Я был на матче «Зенита» и «Химок» и сделал вывод, что питерский клуб ничего пока не может сделать в атаке с хвалеными бразильцами. Это большая проблема. Мне кажется, что это важная информация, чтобы сделать прогноз на следующий матч с «Зенитом».

«Зенит» примет «Крылья Советов». Самарский клуб в первом туре забил больше всех. «Крылья» играют сбалансированно, ответственно, и тот второй гол, который они забили в Оренбурге, когда они совершили семь передач и задействовали больше половины состава и завели матч в ворота, говорит о том, что структура игры есть, несмотря на кадровые потери.

Думаю, что и в Питере «Крылья» будут играть сбалансированно, выбрасывающими отрезками. Мне кажется, что это отличный матч, чтобы поставить в нем на верх, то есть команды забьют немало мячей. Может быть, и «Зенит» сделает выводы из химкинской ничьей. Стоит ждать хорошей игры, причем результативной.

Не берусь сказать, кто выиграет, после прошлого результата «Зениту» еще надо втянуться в сезон, а «Крылья» уже втянулись. Кто выиграет, я не знаю, но голы будут», — сказал Журавель.

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