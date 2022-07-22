«Зенит» — «Крылья Советов»: прогноз Романа Гутцайта на игру 2-го тура РПЛ

Известный комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч РПЛ «Зенит» — «Крылья Советов».



Ставка: ТБ 3 за 1.93.



«Крылья Советов» на мой взгляд, самая продуктивная команда первого тура. Не только потому, что они забили четыре мяча в ворота «Оренбурга», хотя это, конечно, впечатляет.

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Они классно выходили из обороны, хорошо действовали в атаке. Как раз это и привело к такому количеству голов. Создали много моментов, так что вполне могли забить ещё больше.



Против «Зенита» в Санкт-Петербурге «Крылья Советов» будут играть в схожей манере, поэтому рассчитывают на их гол.

Нет сомнений и в том, что «Зенит» после ничейного исхода с «Химками» тоже пойдет в атаку. Жду много забитых мячей», — сказал Гутцайт.



Прогноз с коэффициентом 7.20 на матч «Зенит» — «Крылья Советов».



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