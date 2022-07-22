«Зенит» — «Крылья Советов»: прогноз Романа Гутцайта на игру 2-го тура РПЛ

Известный комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч РПЛ «Зенит» — «Крылья Советов».
Ставка: ТБ 3 за 1.93.
«Крылья Советов» на мой взгляд, самая продуктивная команда первого тура. Не только потому, что они забили четыре мяча в ворота «Оренбурга», хотя это, конечно, впечатляет.
ЦСКА запретил Марио Фернандесу подписывать контракт с «Сантосом».
Они классно выходили из обороны, хорошо действовали в атаке. Как раз это и привело к такому количеству голов. Создали много моментов, так что вполне могли забить ещё больше.
Против «Зенита» в Санкт-Петербурге «Крылья Советов» будут играть в схожей манере, поэтому рассчитывают на их гол.
Нет сомнений и в том, что «Зенит» после ничейного исхода с «Химками» тоже пойдет в атаку. Жду много забитых мячей», — сказал Гутцайт.
Прогноз с коэффициентом 7.20 на матч «Зенит» — «Крылья Советов».
Футболистка «Чертаново»: Пиняев сказал, что пропустит полгода.
«Зенит» поднялся на 10 мест в мировом рейтинге футбольных клубов.
Уткин: Дзюбе не предложили контракт даже в цирке Юрия Никулина.
«Грёбаный мусор». Тен Хаг не совладал с эмоциями на тренировке «МЮ».
Президент «Атлетико» ответил на вопрос о трансфере Криштиану Роналду.
- 22 июля 2022
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
08:03
-
06:27
-
03:06
- 21 июля 2022
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
07:42
-
06:20
-
04:49
-
03:22
- 20 июля 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00