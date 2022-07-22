Жомбор Пирош — Максимилиан Мартерер: прогноз Сергея Фомина на матч в Тампере

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч турнира в Тампере Жомбор Пирош — Максимилиан Мартерер.
Ставка: победа Мартерера с форой (-2) за 1.74.
«Перенесемся на челленджер в Тампере и рассмотрим интересный матч, в котором сыграют Жомбор Пирош и Максимилиан Мартерер.
Мартерер пока проводит ровный турнир без спадов. Оба матча были выиграны в двух партиях с минимальным количеством затраченных сил. За две игры немецкий теннисист отдал своим оппонентам лишь шесть геймов. Хотя его соперники Форейтек и Фюрнесс не являются проходными теннисистами. Так что на данный момент Максимилиан набрал классный игровой ход.
Пирош провел слабый матч против 732-й ракетки мира Соррентино. Мог вообще проигрывать в двух партиях, но удалось в самый нужный момент переломить ход встречи. Сложно сказать, с чем связан такой низкий уровень игры в его исполнении. Но пришлось изрядно помучаться.
Попробуем еще раз заиграть минусовую фору на Мартерера и извлечь из его набранной формы прибыль. Игра Пироша совсем не внушает доверия, поэтому ставка напрашивается», — сказал Фомин.
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