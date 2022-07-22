«Зенит» — «Крылья Советов»: прогноз Михаила Поленова на матч чемпионата России

Известный комментатор Михаил Поленов дал прогноз на матч РПЛ «Зенит» — «Крылья Советов».



Ставка: «Крылья Советов» забьют за 1.68.



«Второй тур открывает матч «Зенит» — «Крылья Советов». При этом чемпион и главный фаворит не на первом месте. Ничья «Зенита» в Химках с одной стороны уникальна, с другой — довольно буднична. Вполне возможно, что действующий чемпион не настроился, ожидал, что всё будет гораздо проще, и не приложил достаточных усилий, понимая прекрасно, что по дистанции у него нет конкурентов.

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Второй тур в матче «Зенита» с самарскими «Крыльями». Это, на мой взгляд, станет испытанием. То, как «Крылья» переломили игру с «Оренбургом» на его поле, да ещё и проигрывая, говорит о многом. Прежде всего это говорит, что у самарцев очень здорово работает система, которая в меньшей степени, чем в других командах, зависит от наполнения. Скорее, зависит от тактической выучки и привычки.



В этом смысле команда Осинькина, потеряв нескольких ключевых игроков, а сейчас ещё и Пиняева, что-то, конечно, потеряет. Пиняев в новой конфигурации «Крыльев» стал игроком основного состава. Это потеря моторного игрока, способного обыгрывать один в один и разгонять атаку. Для команды, которая много будет действовать без мяча и надеяться на контратаки, это, безусловно, серьёзная потеря.



Я буду верить в Игоря Осинькина и самарские «Крылья» именно в том, как команда строит свою игру. Если вы вспомните матч команд в Самаре в прошлом сезоне, то там для «Зенита» всё было непросто — у питерцев было только территориальное преимущество, а игрового не было. «Крылья» здорово боролись в середине и в контратаки убегали, а пропустив гол в концовке, успели в суперконцовке сравнять.



На мой вкус, это говорит о том, что у самарцев очень играющая команда. Нынешние «Крылья» — большая проблема для команд с высокой линией обороны. Можно попробовать поймать гол «Крыльев» в этом матче», — сказал Поленов.



Прогноз с коэффициентом 7.20 на матч «Зенит» — «Крылья Советов».



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