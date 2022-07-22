Сергей Анохин: «Фонбет» — безоговорочный лидер по целевым отчислениям на развитие спорта

Генеральный директор букмекерской компании «Фонбет» Сергей Анохин рассказал о целевых отчислениях, которые компания сделала на развитие российского спорта во втором квартале 2022 года.



«Единый регулятор азартных игр опубликовал цифры по второму кварталу текущего года, согласно которым «Фонбет» остаётся безоговорочным лидером на букмекерском рынке России и по сумме целевых отчислений спортивным федерациям и спортивным лигам.



Согласно этим данным, более 10 букмекерских компаний перечислили федерациям 3.1 млрд рублей. На долю «Фонбет» пришлось более 930 миллионов, то есть ровно треть. Мы готовы раскрыть свои финансовые показатели и всегда выступали за прозрачность рынка. «Фонбет» каждый год увеличивает размер своих отчислений. Для нас важно и дальше наращивать объёмы нашей помощи отечественному спорту, оказывать ему всестороннюю поддержку, вместе добиваться побед и высот», — сказал Анохин.