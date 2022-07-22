«Зенит» — «Крылья Советов»: прогноз Егора Титова на матч РПЛ в Санкт-Петербурге

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Зенит» — «Крылья Советов» во 2-м туре Мир РПЛ сезона-2022/2023.
Ставка: победа «Зенита» с форой (-1.5) за 2.09.
«Крылья» в первом туре очень понравились — сыграли ярко и результативно. Не смутило их то, что расстались с лидерами, в том числе с Антоном Зиньковским.
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Отметил бы нацеленность на ворота соперника, желание создавать моменты, забивать. Но, к сожалению, печальная история случилась с большим талантом Пиняевым. Похоже, что ему придётся немало времени пропустить. Это большая потеря. «Крылья» просто не успевают всех заменить.
А здесь самарцам выходить на матч с «Зенитом», который после потери очков в Химках будет злым, полетит забивать как можно больше. Первый матч в чемпионате на своём стадионе, неплохой раздражитель, тут ещё Вендел, находящийся в отличной форме, подписал новый контракт. Проблем не вижу. В Химках помешал недонастрой, отсутствие должного уровня концентрации. Думаю, Семак всё это исправит. Только начало чемпионата, рано ещё страдать отсутствием мотивации.
Так что я здесь ставлю на победу «Зенита» с форой (-1,5). Самарцы могут забить, но сам «Зенит» покажет себя во всей красе», — сказал Титов.
Прогноз с коэффициентом 7.20 на матч «Зенит» — «Крылья Советов».
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