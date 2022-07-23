«Оренбург» — «Урал»: прямая трансляция, где смотреть онлайн, какой канал покажет, эфир

Сегодня, 23 июля, состоится матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги «Оренбург» — «Урал». Начало игры запланировано на 17:30 мск.

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В прямом эфире встречу будет транслировать телеканал «Матч Премьер».

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу оренбуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.34. Успех екатеринбуржцев оценён экспертами в 3.20. Ставки на ничью принимаются за 3.40.



Букмекеры считают, что матч РПЛ «Оренбург» — «Урал» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.24, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.69. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.31. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.45. Поставить на «обе забьют» можно за 1.97.

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