ЦСКА — «Сочи»: эксперты оценили шансы Федотова выиграть у бывшего клуба

Сегодня, 23 июля, состоится матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Сочи». Начало игры запланировано на 15:00 мск.
Прогноз на матч ЦСКА — «Сочи» с коэффициентом 3.40.
Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами московских армейцев: поставить на победу ЦСКА в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.24, что приблизительно равно 44% вероятности. Успех «Сочи» оценивается в 3.38 — 29% вероятности. На ничью дают коэффициент 3.62.
Букмекеры сомневаются, что матч ЦСКА — «Сочи» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.97, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.98. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.24. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.39. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.75.
Напомним, что ранее Владимир Федотов — главный тренер ЦСКА — работал в футбольном клубе «Сочи».
Из FIFA 23 уберут все российские клубы и сборную.
Газзаев назвал трёх фаворитов чемпионата России.
Чалов заявил, что хотел остаться в «Базеле».
ЦСКА запретил Марио Фернандесу подписывать контракт с «Сантосом».
- 23 июля 2022
-
06:45
-
06:00
- 22 июля 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
08:03
-
06:27
-
03:06
- 21 июля 2022
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
07:42
-
06:20
-
04:49
-
03:22
- 20 июля 2022
-
19:00
-
18:00