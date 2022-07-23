ЦСКА — «Сочи»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч второго тура РПЛ сезона-2022/2023 ЦСКА – «Сочи».

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.94.

«Матч с отличной афишей. «Сочи» выиграл у «Торпедо» в первом туре, забив три мяча, но показал рваный футбол – уж больно слабо выглядел соперник.

Прогноз на матч ЦСКА — «Сочи» с коэффициентом 3.40.

ЦСКА неожиданно для многих воспрял за короткое время, команда смотрелась здорово. ЦСКА был хорош, создал много моментов, но подвела реализация. Тем не менее команда забила два мяча, победила, но надо отметить, что соперник в лице «Урала» сыграл слабо.



В этом матче уровень сопротивления будет иным. Думаю, что футбол будет более тесным и плотным, чем матч этих же команд на недавнем Кубке PARI Премьер, где ЦСКА выиграл 2:1.



У «Сочи» пока ещё не набрал форму Нобоа, от которого в центре поля многое зависит. Пока ещё команды не готовы на 100 процентов. На мой взгляд, в столкновении двух одинаковых схем такого обилия моментов, как у команд в первом туре, думаю, не будет.



Я бы сыграл низ в этом матче. Сыграл бы тотал меньше 2.5 мяча за 1.94 или тотал меньше 3 мячей с расходом за 1.60».

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