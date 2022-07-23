ЦСКА — «Сочи»: во сколько начало, где смотреть, какой канал покажет, прогнозы на матч РПЛ

Сегодня, 23 июля, состоится матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Сочи». Начало игры запланировано на 15:00 мск.

Прогноз на матч ЦСКА — «Сочи» с коэффициентом 3.40.

Бесплатную-онлайн трансляцию встречи можно будет найти на сайте matchtv.ru. Также в прямом эфире матч покажет телеканал «Матч Премьер».



Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами армейцев: поставить на победу ЦСКА в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.24. Успех «Сочи» оценивается в 3.38. На ничью дают коэффициент 3.62.



Букмекеры сомневаются, что матч ЦСКА — «Сочи» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.97, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.98. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.24. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.39. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.75.

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