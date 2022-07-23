Виктор Гусев дал прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Сочи» 23 июля 2022 года

Телекомментатор и футбольный эксперт Виктор Гусев поделился своим прогнозом на матч второго тура РПЛ ЦСКА — «Сочи».

Прогноз на матч ЦСКА — «Сочи» с коэффициентом 3.40.

Ставка: обе забьют за 1.73.

«Важно, что матч начнётся в три часа дня по Москве. Будет жарко, а это может сказаться на ходе встречи. Команды недавно играли друг с другом. ЦСКА в предсезонном матче выиграл со счётом 2:1. Это была важная победа для армейцев, ведь до этого при Федотове они только проигрывали и не забивали. После этого в первом туре была победа над «Уралом». Хорош Чалов в командной игре, остро выглядел Карраскаль. Были проблемы с реализацией, но Федотов хорошо подвёл команду к началу чемпионата.



«Сочи» снова будет играть на выезде. После игры с «Торпедо» они так и остались в Москве. В первом туре сочинцы уверенно разобрались с соперником более низкого уровня. Думается, они скоро вернут свой футбол. Нобоа вышел на замену и отдал голевую передачу, а Мелкадзе, вышедший на замену, и вовсе забил. «Сочи» не проиграл в девяти последних выездных матчах в РПЛ — семь побед и две ничьих. Из потерь — Кирилл Заика, это важный игрок для команды.



В прошлом сезоне Владимир Федотов тренировал как раз «Сочи». Тогда соперники обменялись гостевыми победами. Однако Федотов уже в ЦСКА. Ясно, что он знает соперника очень хорошо. В «Сочи» сейчас двоевластие — Точилин и Гаранин делят тренерский пост. Мне кажется, что должен быть один чёткий главный тренер. Соперники играли семь раз между собой — две победы ЦСКА, две ничьих и три победы «Сочи». Мне кажется, что атака у обеих команд гораздо сильнее обороны, поэтому жду голы с обеих сторон».

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