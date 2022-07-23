ЦСКА — «Сочи»: ставка Эдуарда Мора на матч 2-го тура чемпионата России 23 июля 2022 года

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор сделал прогноз на матч ЦСКА — «Сочи».

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.92.

Прогноз на матч ЦСКА — «Сочи» с коэффициентом 3.40.

«Второй тур Премьер-Лиги. На мой взгляд, ЦСКА — «Сочи» — это центральная игра тура. Две очень сильные команды встречаются, которые однозначно будут претендовать на места в тройке. ЦСКА в первом туре сыграл очень хорошо. Но нужно понимать, что против него действовал «Урал», который в первом тайме играл откровенно слабо. Когда во втором тайме «Урал» заиграл получше, у него были моменты, могли сравнять счёт и не проиграть. Первый тайм у ЦСКА был очень хорошим, но соперник выглядел плохо.



«Сочи» довольно спокойно на опыте переиграл московское «Торпедо». И тоже подходит к этой игре в хорошей форме. Напомню, что сейчас ЦСКА тренирует бывший тренер «Сочи» Федотов. Он знает футболистов, футболисты знают его требования. А ЦСКА уже играет как «Сочи». Это однозначно. Все требования, которые есть, футболисты усвоили.



Думаю, будет интересная позиционная борьба. Результат матча, на мой взгляд, абсолютно нельзя предсказать. Но, учитывая, что все друг друга хорошо знают, игра принципиальная, а ставки очень-очень высоки, думаю, моментов и голов будет немного. Поэтому мой прогноз — тотал меньше 2.5 мяча. Ожидаю тактическую борьбу в этом матче».

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