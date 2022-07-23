ЦСКА — «Сочи»: ставка Ильи Казакова на матч РПЛ с коэффициентом 2.28

Известный футбольный комментатор и телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч второго тура РПЛ сезона-2022/2023 ЦСКА — «Сочи».

Прогноз на матч ЦСКА — «Сочи» с коэффициентом 3.40.

Ставка 1: победа ЦСКА за 2.28.

Ставка 2: обе забьют за 1.69.

«Это будет интересная и важная игра для обеих команд, но волнующая для Вадима Гаранина. В первом туре ЦСКА потряс качеством игры.



При явном дефиците игроков «Сочи» выглядел тоже неплохо. Но таких массовых комплиментов, как армейцы, он не заслужил.



Сейчас Гаранин приезжает в Москву с командой, которая не проигрывала ЦСКА с 2019 года. Вызов интересный. На кону стоит многое.



Поэтому я предлагаю поставить на то, что обе команды забьют. Мне кажется, что футбол будет эмоциональным и острым. Также я думаю, что ЦСКА должен дома обыграть «Сочи».

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