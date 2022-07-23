«Оренбург» — «Урал»: ставка Константина Генича на матч второго тура чемпионата России

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч чемпионата России «Оренбург» – «Урал».
Ставка: второй тайм результативнее первого за 2.06.
«Оренбург» у себя на искусственном поле в посёлке Ростоши на стадионе «Газовик» будет принимать «Урал».
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«Урал», к сожалению, показал совсем безнадёжный футбол в матче первого тура с ЦСКА. Видно, что команда тяжёлая, небегущая, хотя пытались комбинировать, но огромное количество ошибок. Плюс Шалимов признал, что из игры выпал Железнов, да и вообще всё пошло не так, как планировалось.
Во втором тайме попытались что-то изменить, но ошибка Помазуна практически прибила «Урал». А количество моментов ЦСКА в том матче не может не настораживать тренерский штаб и руководящий состав «Урала».
«Оренбург» дома достаточно агрессивно начал против «Крыльев», но в обороне есть проблемы. Сиваков всё-таки не самый быстрый защитник. Плюс крайние защитники часто поднимаются в атаку и не всегда успевают вернуться. «Урал» может этим воспользоваться. Но опять-таки два поражения на старте для «Урала» и «Оренбурга» – очень непростой момент, потому что можно зависнуть внизу. А выбираться из подвала таблицы очень сложно.
Прогноз с коэффициентом 7.20 на матч «Оренбург» — «Урал».
Я думаю, какое-то время «Уралу» надо будет привыкать к искусственному газону, хоть он и последнего поколения, с нормальным количеством крошки. Не сказать, что и «Оренбург» полностью адаптирован к новому газону.
В первом матче «Оренбурга» второй тайм получился более результативным, чем первый, думаю, и здесь с осторожностью команды начнут. Может быть, «Оренбург» побежит, но «Урал» с помощью контроля мяча постарается утихомирить соперника. У «Урала», будем откровенны, состав помощнее и помускулистее для уровня Премьер-Лиги.
Думаю, основные результативные события произойдут в этой встрече во втором тайме. Я бы взял вариант — второй тайм результативнее первого за коэффициент 2.05.
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