«Краснодар» — «Спартак»: прогноз Егора Титова на матч второго тура Российской Премьер-Лиги

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч второго тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» – «Спартак».

Чего ждать от матча «Краснодар» — «Спартак».

Ставка: тотал больше 3 мячей за 2.22.

«Ещё одна встреча, которую очень ждут в этом туре. «Спартак» после Грозного отправляется в Краснодар. Хочется верить, что здесь обойдётся без глупых удалений и команды смогут показать яркий футбол в полных составах.



«Спартак» и вдесятером в Грозном смотрелся неплохо. Понятно, что моменты у ворот Селихова возникали, но и свои шансы у спартаковцев были, забить могли не раз. В итоге Мозес реализовал один из моментов — принёс ничью.

«Краснодар» внезапно столкнулся с серьёзным сопротивлением «Факела». Запросто могли даже проиграть, очень настырно действовали воронежцы, а краснодарцы привозили себе моменты, ошибались в защите.



Очевидно, что обеим командам нужны кадры в защиту. По «Краснодару» это очень хорошо видно. Если столько «Факел» создал, можно только вообразить, сколько шансов будет у «Спартака». Вряд ли игра краснодарцев кардинально изменится.

Но у южан есть Сперцян, Кордоба, есть кем играть впереди, забивать. Поэтому не буду отталкиваться от результата, просто поставлю на тотал больше 3 мячей. Не могу представить, как этот матч может получиться скучным и нерезультативным.



Уверен в прогнозе на 9 из 10».

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