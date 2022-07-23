Кёртис Блэйдс — Том Аспиналл: прогноз Вадима Тихомирова на бой UFC 23 июля 2022 года

Эксперт в смешанных единоборствах и экс-комментатор UFC.tv Вадим Тихомиров дал прогноз на бой Кёртис Блэйдс – Том Аспиналл в рамках UFC Fight Night.
Ставка: победа Аспиналла за 1.70.
«Я заметил, что чаще всего борцы побеждают представителей бразильского джиу-джитсу. Дело в том, что у нас впереди как раз такой бой: Кёртис Блэйдс – Том Аспиналл.
Основатель лиги АСА обвинил Багова и Магомедова в договорняке.
Блэйдс – представитель классической американской школы борьбы, а Аспиналл учился джиу-джитсу у своего отца. Но Аспиналл ещё и хороший боксёр, который провёл несколько поединков по боксу на профессиональном уровне, спарринговался с Тайсоном Фьюри.
Именно поэтому мне кажется, что он будет опасен для Блэйдса и вполне может выиграть. Он будет лучше и техничнее на руках, плюс его джиу-джитсу станет проблемой для такого мощного борца, как Блэйдс.
Я бы советовал поставить на победу Аспиналла за 1.70».
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