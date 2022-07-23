«Краснодар» — «Спартак»: прогноз Виктора Гусева на матч 2-го тура РПЛ 23 июля 2022 года

Телекомментатор и футбольный эксперт Виктор Гусев поделился своим прогнозом на матч чемпионата России «Краснодар» — «Спартак».

Чего ждать от матча «Краснодар» — «Спартак».

Ставка: «Краснодар» не проиграет за 1.69.

«Спартак» спасся в предыдущем туре в гостях против «Ахмата». Теперь «Спартак» снова играет в гостях. Игры пока особой нет, а команда действует на мастерстве отдельных футболистов вроде Мозеса. Из потерь — не будет Рыбуса, удалённого в первом туре. По именам обе команды соответствуют самым высоким стандартам нашей лиги.



«Краснодар» снова играет дома. В первом туре на своём стадионе не смогли переиграть «Факел». У краснодарцев есть проблемы, не совсем понятно, кто лидер в этой команде. Однако может выручить вратарь Сафонов, как это было в прошлой игре.



В предыдущем чемпионате «Краснодар» выиграл у «Спартака» дважды с одинаковым счётом 2:1. Однако за сезон до этого дважды выиграл уже «Спартак» (6:1 дома и 3:1 на выезде). Отметим, что обе команды в очных матчах регулярно забивают.

В последних четырёх матчах со «Спартаком» «Краснодар» обязательно пропускает в первом тайме. В последних пяти очных матчах краснодарцы неизменно забивают во второй половине встречи. «Краснодар» не проигрывает в шести матчах подряд и забивает в семи играх кряду. Не могу представить, что краснодарцы после двух первых туров на своём поле наберут всего одно очко. Поэтому хозяева не должны проиграть».

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