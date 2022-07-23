«Реал» Мадрид — «Барселона»: прогноз Дениса Наливайко на «эль класико» 24 июля 2022 года

Денис Наливайко — спортивный комментатор, специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу — дал прогноз на товарищеский матч «Реал» Мадрид — «Барселона».
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Ставка: «Барселона» забьёт как минимум два мяча за 1.63.
«Эль класико», но кликбейтный заголовок, потому что это товарищеская игра. Чем эта игра будет интересна, наверное, стоит посмотреть за «Барселоной». Команда каким-то невероятным образом заметно усилилась, несмотря на финансовые проблемы. Теперь вот так по составу за «Барселоной» следить будет очень интересно. Эта команда, за которую приятно будет играть в новой ФИФА. Обамеянг с Левандовским снова вместе, и Кессье в центре поля, пока ещё Френки де Йонг и так далее. Мне кажется, что у Карло Анчелотти будут немножко другие задачи. Цель – где-то проверить запасных футболистов, дать поиграть Дани Себальосу, так как непонятно, уходит он из «Реала» или нет.
Хави вместе со своими подопечными будут оттачивать все свои механизмы и будут рассчитывать на атакующую мощь. Предлагаю сделать ставку на индивидуальный тотал «Барселоны» больше 1.5 мяча. Коэффициент на этот исход довольно неплохой, и этот выбор заставит смотреть матч до конца».
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