«Динамо» — «Торпедо»: ставка Настасьи Самбурской на матч РПЛ

Актриса Настасья Самбурская поделилась прогнозом на матч 2-го тура РПЛ между «Динамо» и «Торпедо».
Ставка: победа «Динамо» с форой (-1) за 2.01.
«Друзья, даже я наслышана об истории этого московского дерби. Матч будет принципиальнейшим, будет настоящая битва – я такое очень люблю.
Почему «Динамо» разочарует в дерби с «Торпедо».
Торпедовцы в первом туре проиграли «Сочи», да и в целом пока «Торпедо» явно уступает динамовцам в классе. В первом туре пропустили три мяча, хотя боролись до последнего.
Бело-голубые же не очень убедительно выглядели против «Ростова» и на победу явно не наиграли. Но, даже несмотря на это и на явные проблемы динамовцев в обороне, в этом матче я ожидаю уверенной победы бело-голубых с разницей не менее чем в два мяча.
Мой прогноз: победа «Динамо» с форой (-1) за 2.01», — передаёт слова Самбурской спортивный сайт Vprognoze.ru.
Прогноз на матч «Ахмат» — «Факел» с коэффициентом 3.00.
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