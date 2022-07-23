«Динамо» — «Торпедо»: ставка Настасьи Самбурской на матч РПЛ

Актриса Настасья Самбурская поделилась прогнозом на матч 2-го тура РПЛ между «Динамо» и «Торпедо».

Ставка: победа «Динамо» с форой (-1) за 2.01.

«Друзья, даже я наслышана об истории этого московского дерби. Матч будет принципиальнейшим, будет настоящая битва – я такое очень люблю.

Почему «Динамо» разочарует в дерби с «Торпедо».

Торпедовцы в первом туре проиграли «Сочи», да и в целом пока «Торпедо» явно уступает динамовцам в классе. В первом туре пропустили три мяча, хотя боролись до последнего.



Бело-голубые же не очень убедительно выглядели против «Ростова» и на победу явно не наиграли. Но, даже несмотря на это и на явные проблемы динамовцев в обороне, в этом матче я ожидаю уверенной победы бело-голубых с разницей не менее чем в два мяча.



Мой прогноз: победа «Динамо» с форой (-1) за 2.01», — передаёт слова Самбурской спортивный сайт Vprognoze.ru.

Прогноз на матч «Ахмат» — «Факел» с коэффициентом 3.00.

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