«Химки» — «Пари НН»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Химки» — «Пари НН» во 2-м туре Мир РПЛ сезона-2022/2023.
Ставка: ТМ 2.5 за 1.70.
«И та, и другая команда сыграли вничью в первом туре РПЛ. Обе по 1:1. Но «Химки» давили «Зенит» во втором тайме и могли добиться большего. Юран даже недоволен этим ничейным результатом. Хороший футбол «Химки» показали. Они скамеечку удлинили, и замены неплохо сыграли.
А «Пари НН» только отбивался от «Локомотива». Каким-то чудом смогли спастись — нашли свой момент, шанс. В итоге сыграли вничью — 1:1. Героем стал Нигматуллин, да и вся линия обороны с тремя центральными защитниками, которая стояла, как крепость. Какие-то пробоины были, но «Локо» подвела реализация.
Здесь, я думаю, «Пари НН» сыграет чуть более открыто. Да, не будет дисквалифицированного Сулейманова, но и «Химки» играют в три центральных защитника. В прошлом сезоне оба матча между командами завершились вничью. Обе ничьих были низовыми. 0:0 сыграли в Нижнем, 1:1 — в Химках. Я думаю, что и сейчас такое может быть, учитывая стилистику команд, как они выстраивают свою структуру. Большого количества голов ждать не стоит. Да, может быть, у «Химок» есть игроки поизящнее, разностороннее (Мирзов, Глушаков, интересный опорник Гбане, Руденко в атаке неплохо двигается), но и у «Нижнего» есть свои козыри. Например, это пара Калинский — Гоцюк — со своими стандартами. Да и Кротов забил, который не мог отличиться полтора года.
Думаю, что больше внимания будет сосредоточено на обороне. Юран, конечно, говорил, что дома при болельщиках надо играть в атаку, но мне кажется, что здесь оборона сильнее. Мой прогноз — тотал меньше 2,5 мяча», — сказал Генич.
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