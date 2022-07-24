«Динамо» — «Торпедо»: ставка Дениса Казанского на игру РПЛ

Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч «Динамо» Москва — «Торпедо» Москва во 2-м туре Мир РПЛ сезона-2022/2023.
Ставка: победа «Динамо» с форой (-1.5) за 2.54.
«Динамо» потеряло очки в первом туре, но я думаю, что, скорее, это «Ростов» может так говорить. Динамовцы играли плохо, и то, что они вытащили ничью, — большое событие. Тем более в центре обороны была экспериментальная пара. Это, кстати, на многое намекает — на то, что у бело-голубых будут большие проблемы в этом сезоне. Хотя они спешат подписывать новых игроков. И я думаю, что до конца трансферного окна получат своих защитников. Но сейчас тяжело. Важно сделать крен в атаку. В этом плане у «Динамо» все в порядке: Смолов, Грулёв и все остальные показывают достаточно серьезный уровень, даже в таком сложном матче, как с «Ростовом», получили несколько своих шансов.
Торпедовцы вообще не впечатлили. Если говорить о командах, которые только попали в РПЛ, они произвели самое невменяемое впечатление. И «Оренбург» смог навязать хорошую борьбу «Крыльям», и уж тем более «Факел» выступил в игре с «Краснодаром». У торпедовцев огромные проблемы. Если лучшими являются Лебеденко и Рязанцев, а это возрастные игроки, Бородюку будет крайне тяжело. Мы видели в первом туре, как легко эта команда пропускала три мяча от «Сочи». Нестабильная оборона, неясная защита. Александру Бородюку снова будет тяжело на это смотреть.
Думаю, динамовцы после потери очков будут злыми. Я бы рискнул предположить, что здесь можно взять «Динамо» с форой (-1,5)», — сказал Казанский.
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