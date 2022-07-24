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«Химки» — «Пари НН»: прогноз Артура Петросьяна на матч 2-го тура РПЛ

«Химки» — «Пари НН»: прогноз Артура Петросьяна на матч 2-го тура РПЛ
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Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 2-го тура РПЛ сезона-2022/2023 «Химки» — «Пари НН».

Ставка: ТМ 2.5 за 1.73.

«Химки» здорово смотрелись после того, как довольный собой «Зенит» бросил играть. Они вполне могли даже победить, будь чуть удачливее. Но против «Нижнего» будет сложнее, ведь степень концентрации у гостей будет гораздо выше и подобных вольностей после потерь мяча они позволять не будут.

В то же время во владении у «Нижнего» мало что получалось в игре с «Локо» и до, и после удаления Сулейманова. И ничего из того, что работало в заключительной игре межсезонья против ЦСКА (2:0), на этот раз видно не было.

Кажется, что в игре не должно быть слишком много остроты – скорее всего, раскрываться команды не будут и на двоих отличатся максимум дважды», — сказал Петросьян.

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