Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Динамо» — «Торпедо»: прогноз Дениса Наливайко на игру чемпионата России

«Динамо» — «Торпедо»: прогноз Дениса Наливайко на игру чемпионата России
Комментарии

Спортивный комментатор, специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу Денис Наливайко дал прогноз на второй тур чемпионата России «Динамо» Москва — «Торпедо».

Ставка: победа «Динамо» за 1.58.

«Динамо» снова играет у себя дома на «ВТБ Арене». В первом туре не удалось обыграть «Ростов». Надо понимать, что «Ростов» эксперты называют той командой, которая способна побороться пусть не за чемпионство, но за тройку точно.

«Торпедо» при всем уважении к истории команде и к тому, что дополнительно появилось еще одна московская команда, вероятнее всего, будет бороться за выживание. «Динамо» должно побеждать перед своими болельщиками, играя у себя дома. Коэффициент на этот исход чуть более 1,60. Это довольно разумная сделка и более или менее верняковая, вообще насколько она может быть», — сказал Наливайко.

Зинченко назвал переход в «Арсенал» мечтой детства.

«Спартаку» предложили бывшего защитника «Ахмата».

Сослан Джанаев назвал лучших вратарей России.

Левандовски объяснил, почему ему будет легче заиграть в «Барселоне».

Клуб Серии А хочет купить полузащитника ЦСКА.

«Динамо» — «Торпедо». Славиша Йоканович добудет первую победу в России «Динамо» — «Торпедо». Славиша Йоканович добудет первую победу в России
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022