«Динамо» — «Торпедо»: прогноз Дениса Наливайко на игру чемпионата России

Спортивный комментатор, специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу Денис Наливайко дал прогноз на второй тур чемпионата России «Динамо» Москва — «Торпедо».
Ставка: победа «Динамо» за 1.58.
«Динамо» снова играет у себя дома на «ВТБ Арене». В первом туре не удалось обыграть «Ростов». Надо понимать, что «Ростов» эксперты называют той командой, которая способна побороться пусть не за чемпионство, но за тройку точно.
«Торпедо» при всем уважении к истории команде и к тому, что дополнительно появилось еще одна московская команда, вероятнее всего, будет бороться за выживание. «Динамо» должно побеждать перед своими болельщиками, играя у себя дома. Коэффициент на этот исход чуть более 1,60. Это довольно разумная сделка и более или менее верняковая, вообще насколько она может быть», — сказал Наливайко.
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