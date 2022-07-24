«Локомотив» — «Ростов»: ставка Константина Генича на игру 2-го тура РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч«Локомотив» — «Ростов» во 2-м туре Мир РПЛ сезона-2022/2023.
Ставка: обе забьют за 1.70.
«Заключительный матч тура. «Локомотив» принимает «Ростов», который никуда не уезжал после матча с «Динамо».
«Локомотив» очень понравился, кто бы что ни говорил. Да, в обороне есть проблемы — там Фассон и Едвай пока еще сыгрываются, да еще и крайние защитники убегают вперед. Живоглядов и с противоположного фланга Тикнизян очень активно атаку поддерживают и в центре тоже. Может быть, Карпукас выпал из игры, поэтому сразу после перерыва был заменен. Но атака «Локомотива» мощно смотрелась — сколько ударов нанес тот же Изидор. Вообще, «Локомотив», по-моему, установил рекорд по ударам в РПЛ в матчах против «Нижнего».
Но «Ростов» — команда другой стилистики, другого коленкора. Последний матч для «Локомотива» против этого соперника получился безнадежным. «Локомотив» огромное количество ошибок допустил и проиграл в Ростове — 1:4.
Вообще, если посмотреть на матчи между этими командами за последние годы, они постоянно обмениваются забитыми мячами. Думаю, и здесь, учитывая игру в обороне и тех, и других, голы будут. Да, «Ростов» чуть заигрывается, у него много игры через выход центральных полузащитников, и как раз там может быть какая-то ошибка. Прессинг — и сразу пойдет атака на их ворота. К тому же в матче с «Нижним» достаточно авантюрно действовал вратарь Худяков. Возможно, за это «Ростов» будет готов наказать, к тому же в хорошей форме находится Комличенко, это было видно по матчу с «Динамо». Я бы взял вариант обе забьют за 1.70», — сказал Генич.
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