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«Химки» — «Пари Нижний Новгород»: прогноз Эдуарда Мора на встречу РПЛ

«Химки» — «Пари Нижний Новгород»: прогноз Эдуарда Мора на встречу РПЛ
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Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Химки» — «Пари Нижний Новгород» в рамках 2-го тура РПЛ сезона-2022/2023.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.73.

«Обе команды оставили приятное впечатление в первом туре, сыграв вничью против сильных соперников. Видно, что обе команды хорошо готовы физически и довольно надежно играют в обороне.

Тот же «Зенит» в игре против «Химок» начал хорошо, а потом практически ничего не смог создать у ворот соперника. Сергею Юрану удалось поставить игру в обороне и довольно опасно огрызаться на контратаках. Думаю, что эта игра будет проходить примерно так же.

У нижегородцев мало что изменилось. После Кержакова многие ждали, что игра поменяется в сторону атаки, но, видимо, это длительный процесс, так что пока в первом туре команда играла примерно так же, как в прошлом сезоне – делала очень большой акцент на оборону.

Фаворитом в этой игре мне видятся «Химки», но нижегородцы станут в глухую оборону и будут искать свои шансы на контратаках и стандартах. Довольно сложно предсказать исход матча, мой прогноз будет на тотал меньше 2,5 гола. Команды здорово играют в обороне и забивают в основном на контратаках», — сказал Мор.

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