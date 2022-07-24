«Динамо» — «Торпедо»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ 24 июля

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Динамо» — «Торпедо» во 2-м туре Мир РПЛ сезона-2022/2023.



Ставка: победа «Динамо» и ТМ 4.5 за 1.85.



«Динамовцы проведут второй домашний матч под руководством Славиши Йокановича. Соперником станет московское «Торпедо». Очень любопытное московское дерби.



Команды в последний раз играли в 2018-м в Кубке России. Тогда динамовцы выиграли 1:0 благодаря голу Евгения Маркова с пенальти. Матч был на Автозаводской — на стадионе имени Эдуарда Стрельцова. И вообще, в двух последних матчах «Динамо» от «Торпедо» не пропускает. Но очень многое изменилось в «Торпедо» с тех времен.



Динамовцы совсем не понравились по содержанию игры с «Ростовом» «Торпедо» тоже не понравилось с «Сочи». Мы видели, как переживал Александр Бородюк. Надо за собой следить и более спокойно на все реагировать, но тут каждому в голову и эмоции не залезешь.



«Динамо» просто посильнее. Понятно, что «Ростов» удивил и контролем мяча, и многоходовыми комбинациями. А динамовцы не лучшим образом действовали в обороне с неноминальными центральными защитниками Паршивлюком и Кутицким. Были ошибки. Но я думаю, что на второй тур как-то уже чуть больше сыграются футболисты. А в атаке «Динамо» надо действовать поагрессивнее. Совсем потерялся в первом матче Фомин (с капитанской повязкой), не самый лучший матч провел Моро, Захарян после травмы выглядел не очень убедительно. Тем не менее все равно моменты у «Динамо» были. В хорошей форме находится Федя Смолов: он продемонстрировал это в первом тайме. Не очень очень продуктивен был Грулев, несмотря на гол. Но в целом «Динамо» просто посильнее, чем «Торпедо». Это надо доказать в домашнем матче.



Сама победа «Динамо» оценивается с коэффициентом 1.70. Я бы рассмотрел. Но хочется увеличиться по коэффициенту, поэтому взял бы победу через тотал меньше 4,5 мяча. Вряд ли здесь будет суперрезультативный футбол. В последний раз 5 мячей в матче этих команд забивалось еще в 2002 году. Сейчас к этому нет предпосылок. «Торпедо» забило единственный мяч «Сочи», да и то это был автогол», — сказал Генич.



Зинченко назвал переход в «Арсенал» мечтой детства.



«Спартаку» предложили бывшего защитника «Ахмата».



Сослан Джанаев назвал лучших вратарей России.



Левандовски объяснил, почему ему будет легче заиграть в «Барселоне».



Клуб Серии А хочет купить полузащитника ЦСКА.