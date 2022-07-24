«Ахмат» — «Факел»: ставка Егора Титова на матч РПЛ в Грозном

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Ахмат» — «Факел» во 2-м туре Мир РПЛ сезона-2022/2023.



Ставка: победа «Ахмата» и ТБ 1.5 за 2.08.



«Факел» многим понравился по первому туру. Команда показала неплохой футбол в Краснодаре, увезла 1 очко, а могла и победить. Но, на мой взгляд, это все-таки частный случай. «Краснодар» позволил «Факелу» использовать свои сильные стороны, к тому же очень плохо действовал в защите. «Ахмат» более организованная команда, на мой взгляд. К тому же грозненцы разозлены, что не смогли победить «Спартак», все-таки играли в большинстве, вели в счете. И они сразу же плотно возьмутся за «Факел», начнут его зажимать, прессинговать. И воронежцы, не обладающие должным опытом, могут начать много ошибаться.



В этой встрече возьму победу «Ахмата» и тотал больше 1,5 мяча. Нельзя грозненцам останавливаться на одном забитом мяче, этого может не хватить. По уровню эта команда может бороться за пятерку, и ей надо выигрывать во второй домашней встрече. Мне кажется, так и произойдет. К «Факелу» после игры в Краснодаре отнесутся с должным уважением, никакой недооценки не будет», — сказал Титов.



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