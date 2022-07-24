«Динамо» — «Торпедо»: прогноз Артура Петросьяна на матч Российской Премьер-Лиги

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 2-го тура РПЛ сезона-2022/2023 «Динамо» — «Торпедо».
Ставка: «Динамо» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.69.
«Долгожданный матч многими болельщиками этих команд. Обе команды в первом туре разочаровали, сыграв ниже своих возможностей.
«Динамо» играло закрыто и осторожно, помня о проблемах в центре обороны. Не сильно раскрывались бело-голубые, чем пользовался «Ростов». Достаточно активно ростовчане выглядели и могли соперника за такую игру наказывать. Что касается креатива, то все далеко от идеала у «Динамо». Думаю, что «Динамо» не будет атаковать большими силами, а будет стараться контролировать ход игры и владеть инициативой, соображая что-то впереди на классе исполнителей.
Думаю, что под диктовку «Динамо» пройдет этот матч, но большого количества голов ждать не стоит. «Торпедо» тоже не будет раскрываться, так как «Сочи» уже показал, что может сделать более классная команда в игре против раскрывающегося соперника. Я предлагаю осторожный вариант – 1Х и тотал меньше 3,5 за 1.69», — сказал Петросьян.
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