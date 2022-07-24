«Динамо» — «Торпедо»: ставка Егора Титова на встречу второго тура РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Динамо» — «Торпедо» во втором туре Мир РПЛ сезона-2022/2023.
Ставка: победа «Динамо» с форой (-1) за 2.01.
«Давно не видели этого дерби. Если только в Кубке России порой случалось за последние 15 лет. Пока ни «Динамо», ни «Торпедо» не могут быть довольны происходящим. Торпедовцы стартовали с поражения от «Сочи», где не было ни шанса. «Динамо» по игре было хуже «Ростова», ничья не так ужасна, как общее впечатление.
Здесь, несмотря на мотивацию торпедовцев после возвращения в РПЛ, учитывая недостатки состава, всю принципиальность, ставлю с форой (-1) на «Динамо». Слишком велика разница в качестве игроков, особенно если говорить про нападение. Да, у «Динамо» есть трудности после ухода Ордеца и Бальбуэны, а также Шиманьского, но если говорить предметно, то атака в лиге сильнее только у «Зенита». «Торпедо» же по первому туру показалось слабейшей командой в чемпионате», — сказал Титов.
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