«Ахмат» — «Факел»: прогноз Константина Генича на матч второго тура чемпионата России

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Ахмат» — «Факел» во втором туре Мир РПЛ сезона-2022/2023.



Ставка: победа «Ахмата» за 1.75.



«Грозненский «Ахмат» Андрея Талалаева, потеряв очки в игре со «Спартаком», второй матч проводит дома. Соперником будет команда, которая всех восхитила в первом туре. «Факел» сыграл агрессивно, интересно, ярко, жёстко. Сыграли вничью 2:2, но при этом «Факел» мог бы рассчитывать на гораздо большее, если бы не уверенная игра Матвея Сафонова.



Я думаю, что Талалаев с его амбициями, умением правильно донести до игроков свои мысли (да и до журналистов тоже) очень не любит, когда его соперника расхваливают. У него позиция такая: вы расхваливали, а мы взяли и их обыграли.



«Ахмат» помускулистее будет, чем нынешний «Факел». Да, Воронеж здорово сыграл в Краснодаре, этого не отнять. Но на дистанции, думаю, «Факел» будет всё сложнее. Это уровень РПЛ. Понятно, что в первом матче были эмоции, стадион, соперник, который даёт играть. «Краснодар» даёт играть, а «Ахмат» немножечко из другого теста сделан. Он действует куда жёстче, куда агрессивнее, да и меньше свободных зон предоставляет. Да, у «Спартака» были моменты, но посмотрим, как сыграет «Факел».



Мне кажется, что в таких матчах, как правило, «Ахмат» редко теряет очки. И тут Талалаев определённые корректировочки внесёт по сравнению с первой игрой. Но в целом и там «Ахмат» неплохо смотрелся. Я думаю, этого уровня будет вполне достаточно, чтобы обыграть «Факел», — сказал Генич.



Зинченко назвал переход в «Арсенал» мечтой детства.



«Спартаку» предложили бывшего защитника «Ахмата».



Сослан Джанаев назвал лучших вратарей России.



Левандовски объяснил, почему ему будет легче заиграть в «Барселоне».



Клуб Серии А хочет купить полузащитника ЦСКА.