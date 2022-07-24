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«Локомотив» — «Ростов»: прогноз Ильи Казакова на игру чемпионата России в Москве

«Локомотив» — «Ростов»: прогноз Ильи Казакова на игру чемпионата России в Москве
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Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч второго тура РПЛ сезона-2022/2023 «Локомотив» — «Ростов».

Ставка: ТБ 3.5 за 3.05.

«За редким исключением, последние матчи между командами были верховыми и увлекательными. Не думаю, что сейчас что-то изменится.

«Локомотив» имеет явный крен в сторону атаки. «Ростов» – команда более сбалансированная. Но тоже атакующее начало выражено очень сильно, а оборона выстроена качественно, но небезупречно.

Я бы сказал, что в составе каждого клуба исполнители линии атаки намного сильнее, чем защиты. Так что всё будет решаться именно в этом: кто больше забьёт, тот и победит.

Поэтому ставка простая: ТБ 2.5. Я бы даже поставил на ТБ 3.5. Мне кажется, что это хороший вариант. И риска как такового здесь немного», — сказал Казаков.

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