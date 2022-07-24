«Ахмат» — «Факел»: прогноз Эдуарда Мора на игру РПЛ 24 июля

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор сделал прогноз на матч «Ахмат» — «Факел» во втором туре Мир РПЛ сезона-2022/2023.



Ставка: победа «Ахмата» за 1.72.



«Ахмат» неплохо выглядел против «Спартака», но концовку откровенно провалил. Играя практически полтора тайма в большинстве, ведя в счёте, он прижался к воротам. «Спартак» сравнял счёт, а мог забивать ещё. В этом плане грозненцы психологически не выдержали давления.



А «Факел» преподнёс главную сенсацию: он очень уверенно сыграл в гостях против «Краснодара», создал много моментов. «Факел» проигрывал, но забивал голы, имел ещё много моментов. Команда оставила хорошее впечатление. Но у «Факела», за исключением одного футболиста, никто не играл в Премьер-Лиге. Класс игроков, я думаю, оставляет желать лучшего. Моментами красивые вспышки у них будут, но на постоянной основе этого ждать не стоит.



Сейчас против «Факела», можно сказать, разъярённый из-за того, что не победил «Спартак», «Ахмат», который до этого весной выступал хорошо. Естественно, он сейчас приложит абсолютно все усилия, чтобы эту игру так или иначе добить, победить. Будет игра на результат. Не знаю, с каким счётом, может, в два мяча или больше, может, просто, но «Ахмат» одержит победу. Повторюсь, «Ахмату» деваться некуда. Команда довольно приличная, опытная. У «Факела» команда сырая, хоть и играющая. Но я думаю, что в Грозном «Ахмат» победит. Не вижу, честно говоря, никаких шансов у «Факела», чтобы увезти очки», — сказал Мор.



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