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«Ахмат» — «Факел»: прогноз Артура Петросьяна на игру РПЛ в Грозном

«Ахмат» — «Факел»: прогноз Артура Петросьяна на игру РПЛ в Грозном
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Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч второго тура РПЛ сезона-2022/2023 «Ахмат» — «Факел».

Ставка: победа «Ахмата» за 1.79.

«Факел» выглядел очень даже дерзко в Краснодаре и неожиданно для многих даже пытался навязать грозному, как казалось, сопернику свою игру. Десять раз они попали в створ ворот Сафонова и вполне могли рассчитывать даже больше, чем на ничью.

Но с «Ахматом» у них, во-первых, вряд ли будет такой же настрой, как в первом матче после возвращения в элиту, против громкого соперника и на красавце-стадионе, а во-вторых, грозненцы не будут позволять им столько вольностей во владении.

«Ахмат» достойно смотрелся на фоне «Спартака» и должен быть скорее недоволен ничейным результатом, чем рад ему. Тактически команда готова вполне хорошо, да и с исполнителями у нее всё на уровне РПЛ в порядке.

Так что предположу, что хозяева здесь возьмут верх и, возможно, свой первый мяч за новую команду забьет Гамид Агаларов», — сказал Петросьян.

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