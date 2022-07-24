«Локомотив» — «Ростов»: прогноз Егора Титова на матч РПЛ 24 июля

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Локомотив» — «Ростов» во втором туре Мир РПЛ сезона-2022/2023.
Ставка: ТБ 9.5 углового за 1.85.
«Одна из самых интересных игр тура. И здесь, как мне кажется, запираться никто не станет. «Локомотив» при всех немецких тренерах играет в атаку. Видно, что баланса в игре не хватает, но команда стремится атаковать, забивать. И надо сказать, что состав впереди у «Локомотива» подобрался что надо, особенно после возвращения в строй Антона Миранчука. В первом туре откровенно не повезло. Много моментов было у железнодорожников, играли в большинстве, но умудрились не выиграть у Нижнего. Попробуют реабилитироваться сейчас.
«Ростов» выглядел убедительнее «Динамо», много моментов создал, но сумел только сравнять счёт.
Здесь не буду ставить на результат, а поставлю на угловые. Очень много команды наподавали в первом туре, особенно «Локомотив» — больше 10. И вообще, он охотно ведёт атаки через фланги, наносит много ударов, поэтому угловые должны быть. То же самое можно сказать и про «Ростов», особенно в те минуты, когда Комличенко на поле», — сказал Титов.
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