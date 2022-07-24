«Локомотив» — «Ростов»: смотреть онлайн матч РПЛ 23 июля 2022, прямой эфир, трансляция

Сегодня, 24 июля, состоится матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Ростов». Начало игры запланировано на 20:00 мск.
В прямом эфире встречу можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ».
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.55. Успех ростовчан оценён экспертами в 2.85. Ставки на ничью принимаются за 3.55.
Букмекеры также считают, что матч РПЛ «Локомотив» — «Ростов» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.95.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.25. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.32. Поставить на «обе забьют» можно за 1.70.
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