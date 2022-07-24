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«Динамо» — «Торпедо»: смотреть онлайн матч РПЛ 24 июля 2022, прямой эфир, трансляция

«Динамо» — «Торпедо»: смотреть онлайн матч РПЛ 24 июля 2022, прямой эфир, трансляция
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Сегодня, 24 июля, состоится матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Торпедо». Начало игры запланировано на 17:30 мск.

В прямом эфире встречу можно будет посмотреть на телеканале «Матч Премьер».

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу бело-голубых в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.50. Успех торпедовцев оценён экспертами в 6.70. Ставки на ничью принимаются за 4.20.

Букмекеры также считают, что матч РПЛ «Динамо» — «Торпедо» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.05.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.13. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.60. Поставить на «обе забьют» можно за 1.85.

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