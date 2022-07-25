Дарья Снигур — Виктория Томова: прогноз Сергея Фомина на матч в Праге с участием украинки

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч турнира в Праге между украинкой Дарьей Снигур и Викторией Томовой из Болгарии.

Ставка: тотал больше 2.5 брейка в первом сете за 1.63.

«Переместимся с грунтовых кортов на хардовое покрытие в Праге. Здесь за выход в 1/16 финала поспорят Дарья Снигур и Виктория Томова.



Снигур находится в статусе перспективной молодой теннисистки. Лучшим покрытием для неё является как раз хард. Именно там она проводит большую часть матчей. На данный момент Дарья в основном играет на турнирах ITF и изредка пытается проходить квалификацию к более престижным статусным турнирам. Пока получается с трудом. Есть куда расти.



Томова проводит насыщенный сезон с большим количеством матчей. Виктория пребывает в добротных кондициях в последние два месяца. Она заметно прибавила в игре на приёме и подтянула свою подачу. Сейчас у неё получается выжимать максимум из своих текущих возможностей.



Наше внимание привлекла ставка на тотал больше 2.5 брейка в первом сете. Обе теннисистки могут агрессивно действовать на приёме, и часто в их матчах мы можем наблюдать больше количество брейков».