«ПСЖ» — «Гамба Осака»: эксперты оценили шансы парижан добыть третью победу подряд в Японии

Сегодня, 25 июля, на стадионе «Панасоник Стэдиум» в Суйте, Япония, пройдёт товарищеский матч между французским «Пари Сен-Жермен» и японским «Гамба Осака». Начало встречи запланировано на 13:00 мск.

Слуцкий объяснил первое поражение «Рубина» в ФНЛ.

Аналитики считают явным фаворитом команду из Парижа. Поставить на победу «Пари Сен-Жермен» в букмекерских предлагается с коэффициентом 1.18, что приблизительно равно 84% вероятности. Успех «Гамба Осака» оценивается в 10.50 — 9% вероятности. На ничью дают коэффициент 7.20.



Кроме того, эксперты считают, что голов в матче «ПСЖ» — «Гамба Осака» будет очень много: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.31, а тотал меньше 2.5 мяча – за 3.20.



Если забьют японцы, сыграет коэффициент 1.78. В противном случае — коэффициент 1.96. В голе парижан аналитики не сомневаются. Поставить на «обе команды забьют» предлагают за 1.87.

Канчельскис: «Спартак», дай шанс Мостовому! Боитесь, что ли?



Мозес рассказал, как находит мотивацию для игры в РПЛ.



Стало известно, почему Ракицкий не перешёл в «Шахтёр».



Член совета директоров «Динамо» назвал Варелу шантажистом.



Джикия отбил у стюардов выбежавшего на поле фаната «Спартака».