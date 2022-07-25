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«ПСЖ» — «Гамба Осака»: эксперты оценили шансы парижан добыть третью победу подряд в Японии

«ПСЖ» — «Гамба Осака»: эксперты оценили шансы парижан добыть третью победу подряд в Японии
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Сегодня, 25 июля, на стадионе «Панасоник Стэдиум» в Суйте, Япония, пройдёт товарищеский матч между французским «Пари Сен-Жермен» и японским «Гамба Осака». Начало встречи запланировано на 13:00 мск.

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Аналитики считают явным фаворитом команду из Парижа. Поставить на победу «Пари Сен-Жермен» в букмекерских предлагается с коэффициентом 1.18, что приблизительно равно 84% вероятности. Успех «Гамба Осака» оценивается в 10.50 — 9% вероятности. На ничью дают коэффициент 7.20.

Кроме того, эксперты считают, что голов в матче «ПСЖ» — «Гамба Осака» будет очень много: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.31, а тотал меньше 2.5 мяча – за 3.20.

Если забьют японцы, сыграет коэффициент 1.78. В противном случае — коэффициент 1.96. В голе парижан аналитики не сомневаются. Поставить на «обе команды забьют» предлагают за 1.87.

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