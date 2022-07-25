«Динамо» — «Торпедо»: результат матча, какой счёт, кто забил, как сыграли

24 июля в Москве на «ВТБ Арене» состоялось московское дерби между «Динамо» и «Торпедо». Судил встречу Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга.

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Бело-голубые оказались сильнее, забив четыре безответных гола — 4:0. Положил начало разгрому Фёдор Смолов, отличившийся с передачи Арсена Захаряна на 32-й минуте противостояния. Через минуту нападающий заработал одиннадцатиметровый удар, который безукоризненно реализовал Даниил Фомин.

Уже под занавес первого тайма изящным обводящим ударом с угла штрафной площади забил сам Арсен Захарян, а на 69-й минуте матча Фёдор Смолов оформил дубль, реализовав второй пенальти.

После двух туров у «Динамо» четыре набранных очка, а вот столичное «Торпедо» замыкает турнирную таблицу, потерпев два поражения и пропустив суммарно семь мячей.

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