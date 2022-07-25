Пётр Ян — Шон О'Мэлли: когда бой UFC 280, время начала, кто фаворит, расклады и прогнозы

22 октября на площадке «Этихад Арена» на острове Яс в Абу-Даби (ОАЭ) пройдёт вечер единоборств UFC 280.
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Одним из главных боёв этого турнира станет поединок между бывшим чемпионом UFC в легчайшем весе (до 61 кг), первым номером дивизиона россиянином Петром Яном (16-3) и американцем Шоном О'Мэлли, который является 13-й номером дивизиона Начало боя – не раньше 21:00 мск.
Букмекеры считают Петра Яна явным фаворитом боя. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.23, что приблизительно равно 81% вероятности. Шансы О’Мэлли оценили коэффициентом 4.16 — 24% вероятности. А на ничью дают 61.00. При этом на тотал больше 2.5 раунда дают коэффициент 1.67, а на то, что бой завершится раньше, можно поставить за 2.13.
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