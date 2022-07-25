«Локомотив» — «Ростов»: какой счёт, кто забил, результат матча, какие ставки сыграли

24 июля на стадионе «РЖД Арена» в Москве местный «Локомотив» принимал «Ростов» из Ростова-на-Дону. Судил встречу арбитр Алексей Сухой из города Люберцы.

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Противостояние второго тура Российской Премьер-Лиги завершилось результативной ничьей — 2:2. Открыл счёт уже на четвёртой минуте матча нападающий ростовчан Николай Комличенко, ассистировал ему новичок команды — Даниил Уткин. Спустя чуть больше получаса игры вернувшийся после серьёзной травмы Антон Миранчук восстановил равновесие, реализовав 11-метровый удар.

Во втором тайме Бека-Бека получил две жёлтые карточки, и железнодорожники остались в меньшинстве. Однако это не помешало командам выдать сумасшедшую концовку. Даниил Уткин на 88-й минуте вновь вывел подопечных Валерия Карпина вперёд после ошибки голкипера хозяев Даниила Худякова, а уже в компенсированное время Константин Марадишвили ударом через себя спас для москвичей результат.

Сыграла ставка тотал больше 2.5 мяча, за которую давали коэффициент 1.86. Ничья оценивалась букмекерами в 3.60.

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