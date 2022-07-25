«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: когда матч за Суперкубок Англии, время начала, прогнозы

30 июля стартует новый футбольный сезон в Англии, который откроется классическим противостоянием последних лет. «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» разыграют в Лестере Суперкубок Англии. Начало игры запланировано на 19:00 мск.

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Букмекеры уже дали свои прогнозы на решающий матч. Они считают фаворитами действующих чемпионов из Манчестера. Поставить на победу «горожан» в основное время можно за 2.46, что приблизительно равно 40% вероятности. Успех с учётом овертайма и серии пенальти идёт за 1.83.

Шансы «Ливерпуля» выиграть в основное время аналитики оценили коэффициентом 2.90 — 34% вероятности. На итоговый успех мерсисайдцев предлагают 2.05.

Ничья по итогам 90 минут игры идёт за 3.50. При этом букмекеры сомневаются в высокой результативности матча. На тотал больше 2.5 гола можно сделать ставку с коэффициентом 1.92, а на тотал меньше 2.5 гола – за 1.95.

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