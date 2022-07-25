«РБ Лейпциг» — «Бавария»: когда матч за Суперкубок Германии, во сколько начало, прогнозы

30 июля «РБ Лейпциг» и «Бавария» сразятся в матче за Суперкубок Германии. Начало запланировано на 21:30 мск.

Клопп дал прогноз на следующего чемпиона Англии.

Для баварцев это будет первый официальный матч после ухода в «Барселону» Роберта Левандовского. Поляк стал настоящим символом клуба, теперь нужно начинать новую эру. И соперник для первой встречи очень серьёзный: «РБ Лейпциг» Доменико Тедеско.



Букмекеры считают «Баварию» фаворитом матча. Поставить на победу мюнхенцев в основное время можно за 1.90, что приблизительно равно 52% вероятности. На итоговый успех «Баварии» принимают ставки за 1.55.

Шансы «Лейпцига» выиграть в основное время оценили коэффициентом 3.60 — 27% вероятности. На то, что команда Тедеско поднимет трофей над головой, можно сделать ставку за 2.45.

Ничья по итогам основного времени идёт за 4.05. При этом эксперты уверены, что матч будет результативным. Поставить на тотал больше 2.5 гола можно за 1.48, а на низ можно сделать ставку с коэффициентом 2.65. На то, что обе команды смогут забить, можно поставить с котировкой 1.52.

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