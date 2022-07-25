«ПСЖ» — «Нант»: когда матч за Суперкубок Франции, время начала, прогнозы и коэффициенты

31 июля стартует футбольный сезон во Франции. Суперкубок страны разыграют чемпион — «ПСЖ» — и обладатель Кубка — «Нант». Начало встречи запланировано на 21:00 мск. Для парижан это будет первый официальный матч с новым наставником — Кристофом Галтье.

Клопп дал прогноз на следующего чемпиона Англии.

Букмекеры считают «ПСЖ» явным фаворитом матча. Поставить на победу столичного клуба в основное время можно с коэффициентом 1.38, а на итоговый успех парижан дают котировку 1.23.



Шансы «Нанта» выиграть в основное время оценили цифрой 7.30, а вероятность победы с учётом овертайма и серии пенальти оценили коэффициентом 4.15. На ничью по итогам 90 минут игры дают коэффициент 5.20.



Эксперты уверены, что матч будет результативным. На ТБ 2.5 гола дают коэффициент 1.42, а обратный исход идёт за 2.90. На то, что обе команды смогут забить, можно сделать ставку за 1.68, а на то, что хотя бы одна команда не сможет поразить ворота соперника, предлагают коэффициент 2.20.

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