«КАМАЗ» — «СКА-Хабаровск»: где смотреть онлайн матч 25 июля 2022, прямой эфир, трансляция

Сегодня, 25 июля, в Набережных Челнах состоится матч 2-го тура Первой лиги «КАМАЗ» — «СКА-Хабаровск». Начало запланировано на 20:00 мск.

Клопп дал прогноз на следующего чемпиона Англии.

В прямом эфире встречу можно будет посмотреть с помощью сервиса «Яндекс.Спорт».

Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение хабаровчанам. Поставить на победу «СКА-Хабаровск» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.53. Успех «КАМАЗа» оценивается в 2.92. На ничью дают коэффициент 3.15.



Букмекеры предполагают, что игра 2-го тура Первой лиги «КАМАЗ» — «СКА-Хабаровск» не получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.22, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.61. Если забьёт «КАМАЗ», сыграет коэффициент 1.39. Гол «СКА-Хабаровск» доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.34. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.90.

Ковтун: Мозес может стать лучшим в РПЛ.



Фанаты «Атлетико» запустили хештег против трансфера Криштиану Роналду.



В «Спартаке» высмеяли слова Черданцева.



Комличенко назвал причину конфликта с вратарём «Локомотива».



Хави попросил президента «Барселоны» вернуть Месси.



«Предатель и подонок». Как уругваец Варела сбежал из «Динамо».