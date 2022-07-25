«КАМАЗ» — «СКА-Хабаровск»: где смотреть онлайн матч 25 июля 2022, прямой эфир, трансляция

Сегодня, 25 июля, в Набережных Челнах состоится матч 2-го тура Первой лиги «КАМАЗ» — «СКА-Хабаровск». Начало запланировано на 20:00 мск.
Клопп дал прогноз на следующего чемпиона Англии.
В прямом эфире встречу можно будет посмотреть с помощью сервиса «Яндекс.Спорт».
Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение хабаровчанам. Поставить на победу «СКА-Хабаровск» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.53. Успех «КАМАЗа» оценивается в 2.92. На ничью дают коэффициент 3.15.
Букмекеры предполагают, что игра 2-го тура Первой лиги «КАМАЗ» — «СКА-Хабаровск» не получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.22, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.61. Если забьёт «КАМАЗ», сыграет коэффициент 1.39. Гол «СКА-Хабаровск» доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.34. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.90.
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